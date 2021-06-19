معتصم النهار: شخصية إيفان تتغير في «المنصة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان السوري معتصم النهار لـ «الاتحاد»، عن ملامح شخصيته بأحداث الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي «المنصة»، حيث يواصل تأدية شخصية «إيفان ايفانوفيتش»، والتي جسدها بالجزأين السابقين من المسلسل، مضيفاً أن الشخصية ستأخذ محني درامياً مغايراً عن الأحداث السابقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي لجمع هذه المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق من بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما، ويعد «المنصة»، أول مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على منصة «نتفليكس»، وتم تصوير أحداثه بالعاصمة أبوظبي، العمل من تأليف هوزان عكو، وإشراف عام المخرج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته باسم ياخور، وميسون أبو أسعد.

من جانب آخر يواصل النهار تصوير مشاهده المتبقية في أحداث المسلسل الدرامي «صالون زهرة»، ويجسد شخصية رجل أعمال يقع في غرام «زهرة»، ويسعى للارتباط بها، العمل تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 15 حلقة، العمل من إخراج جو بو عيد، ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والذي يعد ثاني تعاون فني بينهما بعد مشاركتهما في أحداث المسلسل الدرامي «خمسة ونص»، والذي عرض منذ عامين.

وأعرب معتصم عن سعادته برد الفعل الإيجابي حول شخصيته في مسلسل «خرزة زرقاء»، الذي جسد فيه شخصية «زين»، الذي تجمعه علاقة عاطفية مع «عليا»، وجسدت دورها الفنانة اللبنانية رولا بقسماتي، ويتحديان ظروف واقعهم الأليم في قصتهم العاطفية المحكوم عليها بالفشل.