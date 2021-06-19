مزاد في نيويورك على لوحة تشرشل

نيويورك (أ ف ب)

تعرض دار «فيليبس» للمزادات للبيع، في نيويورك اعتباراً من الأربعاء المقبل، لوحة لرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الراحل تمثل منظراً طبيعياً، كانت تزيّن يخت رجل الأعمال الشهير أرسطو أوناسيس. وتكمن أهمية هذه اللوحة في أنها بريشة أحد أهم رجال الدولة في القرن العشرين، وأنها كانت مملوكة لأحد أبرز الأثرياء، كما أنها كانت محفوظة بأول «يخت خارق» بالتاريخ. وتحمل اللوحة الزيتية التي رسمها تشرشل عام 1921 عنوان «ذي موت، بريكليس»، وقدّرت «فيليبس» سعرها بنحو مليوني دولار، أي أقل بكثير من لوحة أخرى لـ«الأسد العجوز» باعتها نجمة هوليوود أنجلينا جولي بـ 11.6 مليون دولار في مزاد لدار «كريستيز».