يدلي بتصريحات بعد إعلان وفاته

شعبان بلال (القاهرة)

أدلى أشهر عازف "تشيلو" مصري بتصريحات صحفية بعد ساعات قليلة من إعلان وفاته رسميا من نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وفي بيان رسمي، نعت النقابة مجدي بولس، أشهر عازفي الفرقة الماسية، الذي عزف في حضرة السيدة أم كلثوم وعظماء الطرب قبل أكثر من 50 عاما، ليخرج الأخير لتكذيب الخبر عبر التصريح لوسائل الإعلام.

وقال بولس، الذي يُقيم حاليا في أستراليا، إنه يمارس حياته بصورة طبيعية وإنه تلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية من أصدقائه للاطمئنان عليه بعد إعلان خبر وفاته من نقابة المهن التثميلية.

واعتذرت النقابة عن إعلان وفاة العازف الشهير، موضحة أن "بيان النعي الذي صدر كان بناء على تصريح من موسيقي موجود في أستراليا".

وأضاف بولس، في تصريحات إعلامية "الحمد لله على كل حال وربنا يخلي مصر والرئيس السيسي، اللي خلى مصر أحسن بلد في الدنيا، وببلغ تحياتي لنقابة المهن الموسيقية، والمفروض كانوا يتصلوا بيا ويعرفوا الخبر كويس".

ولد الفنان مجدي بولس في 25 فبراير 1941 في حي شبرا، في عائلة فنية. فقد كان والده عازفاً على آلة الكمان يعمل في الإذاعة المصرية. وتأثر مجدي بالموسيقى وعمره 5 سنوات، ثم عزف على البيانو في منزل والده حتى أصبح طالباً بالثانوية العامة متطلعاً إلى مستقبله الموسيقي.

ووقف والده أمامه للاهتمام بدراسته والحصول على مجموع يؤهله لإحدى الجامعات للحصول على شهادة. وقتها، لم يكن للموسيقيين شأن اجتماعي. ثم وافق والده على التحاقه بالمعهد العالى للموسيقى واختار له آلة التشيلو لقلة العازفين المصريين عليها في ذلك الوقت. وكان من الطلبة المتفوقين في آلات البيانو والتشيلو.