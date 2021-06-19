3 ملايين مشاهدة لأغنية أنغام«أنا بعته كتير»

مراد اليوسف (دبي)

حققت الأغنية الجديدة للفنانة المصرية أنغام «أنا بعته كتير» التي طرحتها مؤخراً على ثلاثة ملايين مشاهدة بعد طرحها بعشرة أيام، وهي أغنية رومانسية درامية حملت كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق مدكور، ومن اللون المصري، وحصلت أيضاً على اهتمام العديد من الفنانين الذين أبدوا أعجابهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أمثال الفنان خالد سليم ومحمد الشرنوبي، والأردنية نداء شرارة.

جدير بالذكر أن أنغام تعيش حاله من النشاط مع بداية العام الجاري 2021، حيث طرحت قبل ثلاثة أشهر أغنية مصورة بعنوان «هو نفس الشوق» حققت مليونين ونصف المليون مشاهدة، من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي، وطرحت أغنية للأم في منتصف شهر مارس الماضي حملت عنوان «ودوني عند أمي» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي مادي، وحققت 500 ألف مشاهدة.

وافتتحت حفلاتها الغنائية الجماهيرية من خلال مدينة خورفكان بالإمارات على المسرح الجديد، وأحيت بعدها حفلاً غنائياً في القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز المنارة، كأولى حفلات الربيع.