طالبة تنتحر رغم تفوقها في الامتحانات!

أحمد عاطف (القاهرة)

في حادثة أثارت دهشة الكثيرين، انتحرت طالبة في مصر رغم تفوقها في امتحانات اجتياز المرحلة الإعدادية.

وكشفت أجهزة الأمن عن انتحار الطالبة، البالغة من العمر 14 عاماً، في محافظة الجيزة (شمالي مصر) بعد أن اجتازت المرحلة الإعدادية بمجموع 95%.

إلا أن إقدام الطالبة على هذه الخطوة له سبب آخر.وألقت الطالبة نفسها من شرفة غرفة نومها في الطابق الرابع بعد يوم فقط من إعلان نتيجتها.

وكشف الأمن المصري أن والد الطالبة رفض تقديم هدية النجاح التي كان قد وعدها بها، وهي عبارة عن هاتف محمول، ما دفعها للشجار مع والدتها.

بعدها، دخلت غرفتها لتُفاجأ أسرتها بعد ذلك بانتحارها والعثور عليها جثة هامدة أمام المنزل.