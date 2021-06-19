محمد رمضان يتصدر «يوتيوب» في مصر بهذا الحدث

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد رمضان تريند موقع «يوتيوب» لتشارك مقاطع الفيديو في مصر.

ولم يعلق الفنان الشاب على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز التي دفعت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى الاعتذار لها.

إلا أن رمضان احتفل بتصدر فيديو كليب أغنيته «ثابت»، قائمة التريند على موقع «يوتيوب».

ونشر رمضان، عبر حسابه في موقع «إنستجرام» قبل ساعات، مقطعاً من الأغنية مع الإشارة لتصدره تريند «يوتيوب»، وعلّق: «الحمد لله.. ثابت».

وعلى موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كانت أخبار رمضان حاضرة. وتباينت تعليقات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز بشأن رفضها تجسيد دور والدة محمد رمضان في أحد الأعمال، مضيفة أنها تعرضت لرسائل مسيئة من الفنان بسبب ذلك.

كانت سميرة عبد العزيز، قالت في تصريحاتها، إن الفنان محمد رمضان أساء لها برسائل عبر الإنترنت بسبب رفضها تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، مضيفة «قالي انتي شحاتة. أنا باخد عشرين مليون وانتي عشرين ألف».