"شبح" يثير الرعب في شوارع مصر.. والسلطات تتدخل!

أحمد عاطف (القاهرة)

فوجئ أهالى محافظة الإسماعيلية (شمالي مصر) بوجود تمثال مجهول لم يكن موجوداً من قبل في أحد أشهر الشوارع القريبة من مبنى المحافظة هناك، السبت، ما تسبب في حالة من الرعب كونه يشبه "شبح" وحاول البعض الابتعاد عنه وكذلك منع أطفالهم من المرور في الشارع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للتمثال بين مؤيد يري أن من نفذه عبقري وكأنه خارج من فيلم أجنبي ومعارض يشير إلى أنه يرعب الأطفال ويشوه الشكل العام للشوارع مطالبين بإزالته.

وفي تدخل حكومي لحسم الأمر تستعد السلطات المحلية لإزالة التمثال نهائيا مبررين أن مثل تلك الأمور تستلزم تراخيص وإجراءات ولجان فنية للموافقة عليه.









