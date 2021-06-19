قصي حاتم يعترف في أغنية جديدة

مراد اليوسف (دبي)

كشف الفنان العراقي الشاب قصي حاتم عن أنه بصدد طرح عمل جديد انتهى من تسجيله وتنفيذه موسيقياً في أحد استوديوهات بدبي.

وقال: "أغنيتي الجديدة تحمل عنوا (خل أعترفلك) عمل غنائي عاطفي جديد سأقدمه عبر قناتي الرسمية في "يوتيوب"، ضمن فيديو خاص تم عملية المونتاج به من صور حديثه لي سيتم عرضها لأول مرة في هذا الفيديو".

ويعتزم تصوير فيديو كليب لأغنية أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة، وسيقوم بطرحها بعد أغنية "خل أعترفلك"، وذلك ضمن خطته في طرح الأغنيات المنفردة.

وأبدى قصي حاتم ارتياحه لمتابعة الجمهور ودعمه في جميع الأعمال الذي يطرحها، وقال: "يسعدني وصول أغنياتي لنسبة مشاهدة عالية، حيث تخطت أغنيتي الأخيرة "يا حبك" الخمس ملايين مشاهدة، وهو رقم أسعدني جداً، وقبلها أغنية "اليوم أنت"، التي تجاوزت ثلاث وعشرين مليون مشاهدة"