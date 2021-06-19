«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بالذكرى السنوية لـ«تازمانين ديفيل»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» اليوم بالذكرى السنوية لظهور شخصية «تازمانين ديفيل»، حيث شاركت العائلات والأصدقاء برفقة شخصيات «لوني تونز» الشهيرة في الاحتفالات المميزة التي نشرت أجواء الفرح والبهجة، والتقطوا أجمل الصور التذكارية بهذه المناسبة في منطقة كرتون جانكشن.

وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.