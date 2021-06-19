شريف دسوقي يصور أول عمل فني بعد بتر ساقه

أحمد عاطف (القاهرة)



أعلن الفنان المصري شريف دسوقي عن أول عمل فني يعود به إلى الساحة الفنية بعد الانتهاء من تلقيه العلاج النفسي إثر بتر ساقه داخل أحد المستشفيات بسبب إحدى العمليات الجراحية، لافتا أنه سيبدأ أولا بتركيب طرف صناعي استعدادا للعودة للعمل.



وبحسب دسوقي فإن العمل الجديد له سيصور معظم مشاهده وهو جالس لأنه عبارة عن فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، معلنا عن أن ذلك سيكون الأسبوع المقبل.



وتعرض الفنان المصري لأزمة صحية ونفسية كانت محط اهتمام الإعلام والرأي العام المصري خلال الأسابيع الماضية بعد بتر ساقه بسبب مرض السكري، وتفاعل الفنانين معه لدعمه، فيما أوصى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برعايته صحيا.



ومن المقرر أن يستأنف الفنان شريف دسوقي تصوير مسلسل "100 وش" خلال الفترة المقبلة، حيث سمح الأطباء بإمكانية عودته للتصوير مع اتباع البروتوكول العلاجي الموضوع، خاصة وأنه أخذ فترة طويلة داخل المستشفى.