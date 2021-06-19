إيمي سمير غانم توجه رسالة حزينة إلى والديها

شعبان بلال (القاهرة)



وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة إلى والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد وتسببه في تأثيرات على صحتها.



ونشرت إيمي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة من مقابر والدها الراحل سمير غانم وعلقت عليها:"بحبك"، بينما طالبت متابعيها بالدعاء إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت إيمي سمير غانم :"اللهم اشفي دلال عبد العزيز شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيدها اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اللهم أنت الشافي المعافي اشفها شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها ياكريم".



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانين والمتابعين مع طلب دعاء إيمي سمير غانم، معبرين عن حزنهم لفقد الفنان والظروف التي مرت بها العائلة.



وفي سياق متصل، تتلقى الفنانة دلال عبد العزيز العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.



ولم تحضر الفنانة دلال عبدالعزيز، جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.









