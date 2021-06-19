الكرة الأرضية على موعد مع حدث فلكي مهم

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد الكرة الأرضية، خلال الساعات المقبلة، حدثا فلكيا مهما يُكرر كل عام في هذا التوقيت، وهو الانقلاب الشمسي الصيفي والذي يعني ذروة فصل الصيف.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ في مصر الدكتور محمد علي فهيم إن مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية ستشهد خلال ساعات ظاهرة "الانقلاب الشمسي الصيفي"، موضحا أنه ذروة فصل الصيف وتحدث حول هذا الموعد من كل عام.

وأوضح لـ "الاتحاد"، أن القطب الشمالي يميل للأرض باتجاه الشمس، وتكون الشمس على أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرا، ونهاره هو الأطول في العام، وليله هو الأقصر، وتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار السرطان عند خط دائرة عرض مقدارها 23.44 درجة شمال خط الاستواء القريب من جنوب أسوان في مصر.

وأضاف خبير المناخ أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب، وتسمى هذه اللحظة علميا وفلكيا بـ"الانقلاب الشمسي الصيفي"، فتتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي تدريجيا إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي، وحينها تشرق الشمس مجددا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما مرة أخرى.

وذكر فهيم أن خطورة التعرض للشمس المباشرة ستزيد بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان وسيادة موجات الأشعة الشمسية القصيرة، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي. كما حذر من التعرض لضربات الشمس وخاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.









