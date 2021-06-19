سميرة عبد العزيز ترفض مقاضاة محمد رمضان وتكشف أسبابها

رفضت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز رفع دعوى قضائية ردا على هجوم الفنان محمد رمضان عليها وسبه لها، قائلة: "المسامح كريم وهو زي ابني".

وحول عدم تقدمها ببلاغ "سب وقذف" ضد محمد رمضان، قالت "لا مش للدرجة دي.. أكيد مش هروح أعمل فيه محضر علشان شتمني المسامح كريم ومحمد زي ابني علشان كدا أنا مسمحاه وإحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل"، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: "والله أنا ما أعرفه وعمرنا ما تقابلنا ولا عمري شفته ولا حتى جمع بينا شغل.. الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه اتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة".

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها ليست غاضبة من رمضان، "ربنا يسامحه وأنا مسمحاه وربنا يوفقه ويعمل أدوار حلوة وأنا مش زعلانة منه خالص".

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في تصريحات سابقة عن توجيه الفنان محمد رمضان شتائم لها.

كما أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، على أن الشتائم التي وجهت لها ليست عبر رسائل خاصة وإنما كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها أرسلها لها.