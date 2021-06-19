نصائح للتعافي سريعاً من كورونا..!

حتى يكون طريقك إلى الشفاء أسهل، ووفقًا للخبراء، فإن مفتاح التعافي بشكل أسرع هو تعديل النظام الغذائي وإضافة الأطعمة المغذية والصحية التي تساعد في تحسين المناعة، طبقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة تمارين التنفس البسيطة في التحسن وإنعاش الطاقة المستنفدة وتعزيز قوة ومناعة الجسم، لذلك هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي من أجل التعافى سريعًا من عدوى كورونا. وفقاً لليوم السابع.

الحفاظ على رطوبة الجسم، من خلال شرب الكثير من الماء ما لا يقل عن 3 إلى 4 لترات يوميًا، خاصة الماء المنقوع مع إضافات صحية أخرى مثل الزنجبيل.

حاول تجنب النوم في وضع الاستلقاء لأنه يمكن أن يزيد من فرص احتقان الصدر، حاول النوم إما في وضعية الانبطاح أو النوم الجانبي.

يفضل دائمًا تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وكذلك يفضل الوجبات الدافئة والمطهية.

احرص على تناول الفاكهة خاصة الرمان أو البرتقال أو التفاح فهي تمد الجسم بالنشاط.

تجنب تناول الأطعمة الباردة والمحلاة بالسكر وكذلك الأطعمة الحارة والمالحة أثناء عدوى كورونا، فمن المهم الاعتدال في جميع الأذواق في الوجبة.

لا بد من زيادة تناول البروتين الذى يساعد في بناء العضلات ويصلح تلف الخلايا ومن ثم تعزيز مناعتك، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والموز والمكسرات والبذور والبقوليات، كما أن البروتين مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتحسين صحة الأمعاء.

قم بتضمين العناصر الغذائية كثيفة السعرات الحرارية، خاصة إذا كنت في طريق التعافي من كورونا، وقتها يتعين عليك التخلي عن عادتك في حساب السعرات الحرارية من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي تساعد في تنشيط صحتك المستنفدة وتقوية جهاز المناعة لديك، مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه المجففة.