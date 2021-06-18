نظارة هدية من بايدن لبوتين

راندولف (أ ف ب)

قدم الرئيس الأميركي جو بايدن نظارة شمسية أميركية الصنع من طراز فييتر «الطيار» هدية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال أول قمة تجمعهما في جنيف.

وقال بيتر فاسكيفيتس رئيس «راندولف انجنييرينغ»، منتجة النظارة، إنه فوجئ برؤية نظارة من تصميم شركته تقدم كهدية على هذا المستوى الرفيع خلال لقاء تابعه العالم.

وأضاف: «كان يوم عمل اعتيادياً إلى أن دقت الهواتف بشكل متواصل بحلول الظهر لإخبارنا بما حدث، ووجدنا تفاعلا شديدا على الشبكات الاجتماعية، حينها أدركنا ما يحصل واصفا هذا اللحظة بأنها «مفرحة جدا».