حسين الجسمي.. «فوق»

دبي (الاتحاد)

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان «فوق»، حملت أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع، حيث يقول فيها:

أنا اللي فوق

وعندي احساس ما يخطي

مهما كنت عاجبني

عندي ذوق.. وعندك ذوق

حاول تبعِد وتبطي

لأنّك ما تناسبني

وخَل الشوق..

وقول إن الخطا فيني

لأنّي فوق..

وقد لحن الجسمي أغنية «فوق» بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام «الكورد»، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.