«مكان في الزمن» يمثل سينما الإمارات في مهرجان الإسماعيلية

محمد قناوي (القاهرة)

تتواجد السينما الإماراتية في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الــ 22 والتي تنطلق الأربعاء القادم بمدينة الإسماعيلية بصور مشرفة من خلال المخرجة نجوم الغانم بمشاركتها في لجان التحكيم والفيلم الإماراتي «مكان في الزمن»، والذي يشارك في مسابقة الفيلم القصير.

وفيلم «مكان في الزمن» للمخرج نواف الجناحي، يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، حيث يتنافس بين 14 فيلماً على جوائز المهرجان والفيلم عن قصة للكاتب ممدوح رزق وتم تصويره في البحرين، وتدور أحداثه حول رجل عجوز مهجور هائم في شقته، بينما يصارع الموت بذكرى جميلة.

ويُعد نواف الجناحي من أبرز المخرجين على الساحة الإماراتية والعربية، كما شارك كمحكّم رئيسي في العديد من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية كما انه ممثل أيضاً بدأ التمثيل في عمر السابعة، وانتقل في عمر الـ 19 إلى كاليفورنيا بأميركا لدراسة فنون السينما، إلى جانب صناعة الأفلام، أسس الجناحي أيضاً عدد من المبادرات مثل حملة السينما الإماراتية، «سينما الصندوق الأسود، وسينيوليو». وتشارك نجوم الغانم في لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير، وهي شاعرة ومخرجة سينمائية حصدت أفلامها العديد من الجوائز من مهرجانات دولية هامة، أنهت درجة البكالوريوس في الإنتاج التلفزيوني من جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1996، وحصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي من جامعة جريفيث بأستراليا عام 1999، انطلقت نجوم الغانم في مجال السينما منذ عام 1997 وكان فيلمها «ما بين ضفتين» أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي دولي عام 1999 وهو مهرجان ياماجاتا السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية، وأصبحت أفلامها بعد ذلك تشارك في المهرجانات السينمائية الدولية والإقليمية، بالإضافة للمهرجانات المحلية.