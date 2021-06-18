كيف تختار مشروعك على «انستجرام»؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن خدمة التميز في ريادة الأعمال، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة تحت عنوان«كيف تختار مشروعك؟» قدمتها المدرب المعتمد عائشة مفتاح الزعابي عن بُعد، وتناولت هذه الورشة التي استهدفت كل من يبحث عن التميز في إدارة مشروعه، البالغة أعمارهم 16 وما فوق من خلال 3 محاور أساسية منها: ما الذي تجيد فعله؟ ما الذي يحتاجه العميل؟ وكيف أجذب العملاء؟

تميز

قالت الزعابي التي قدمت عدة خطوات مدروسة للمستفيدين من هذه الورشة من أجل تأسيس مشروع ناجح وكشفت عن أهم أسرار قيام مشروع على «انستجرام» موضحة أن كل من يبحث عن التميز ويرغب في إقامة أي مشروع يجب عليه الإلمام بعدة خطوات منها: اختيار فكرة المشروع، والذي قد يكون مشروعاً قائماً، ويمكن التعديل عليه وإضافة أفكار جديدة ولمسات إبداعية عليه، أو اختيار فكرة مشروع قائم على طلب فعال.

وأضافت: هناك من يختار المشروع وفق معرفته، التأكد من توفر الخامات والموارد التي يعتمد عليها المشروع، مؤكدة أن الخطوة المثالية لاختيار المشروع تتم وفق الشغف والمعرفة والأهم من ذلك كله أن يكون اختيار المشروع وفق حاجة السوق.

أسرار

وبالنسبة لأسرار نجاح المشاريع أشارت الزعابي إلى أن الشخص الذي ينوي إقامة مشروع عليه أن يكون متأكدا من فكرة المشروع التي تناسبه وأن تكون له القدرة على إدارة المشروع بنفسه على المدى الطويل، وحتى يتأكد من ذلك قد يحتاج لاختبار ذاته وقدراته، وأضافت: «عليك أن تقدم منتجك أو خدماتك بشكل مجاني لعدة أشهر، وأن تتأكد من مدى تعلقك بالمشروع ومدى طلب العملاء له، وأن تتوفر لديك معلومات ذات قيمة عالية، ومن الأفضل أن تبحث خارج نطاقك الجغرافي حتى تستفيد من الأفكار المتجددة، والاستمتاع بما تقوم به حتى تضمن استمراريتك في السوق، ويجب أن تقيم نفسك وتعامل مع التفاصيل اليومية باحترافية حتى تتأكد من مدى توافق المشروع مع ما كنت تطمح إليه، ولابد أن تتأكد من تحقيق الأرباح، وأن تكون لديك فكرة عن عدم تحقيق الأرباح وأسبابها، وعليك تقبل الفشل وقم من جديد وحاول إما بفكرة جديدة أو استراتيجية مختلفة.

مؤهلات

عن المؤهلات التي يحتاجها كل شخص لإنجاح مشروعه أكدت المدرب المعتمد عائشة مفتاح الزعابي ضرورة توفر الشغف والمعرفة وتطوير المهارات ودراسة السوق وحاجة العملاء، التعلم المستمر حول المنتج، من المهم أن يتأكد من مكان المشروع في السوق، تقديم ميزة تنافسية، القدرة على خلق ثقافة خدمة العملاء بطريقة فريدة من نوعها.

تخطيط

أوضحت عائشة الزعابي أن النجاح في إدارة المشاريع يحتاج إلى الكثير من العمل الشاق والجهد والصبر والكثير من التخطيط والبحوث المستمرة والموارد المتنوعة والتجديد المستمر.

على انستجرام

وحول أسرار نجاح المشاريع التي تقام على منصة «الانستجرام» التي أصبحت شائعة بين الشباب خاصة قالت الزعابي: «يجب الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية قبل إطلاق مشروع جديد:

- إدراك حاجات العملاء بشكل واضح

- فهم الرسالة والأهداف الخاصة بالمشروع

- مراقبة الوقت المناسب لإطلاق المشروع

- تصميم خطط خاصة بالمشروع

- التركيز على العناصر المكونة للمزيج التسويقي (السعر والمنتج والترويج والمكان)

- اتباع استراتيجية التسويق مبتكرة على سبيل المثال بأن يتم التركيز على معايير عالمية ذات قالب محلي

- تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع والمنشأة والعملاء.