قصر السكاكيني.. منارة إيطالية في قلب القاهرة

أحمد مراد (القاهرة)

على الطراز الإيطالي العريق، ومن وحي فن «الروكوكو» الذي يعتمد على الزخرفة في العمارة والديكور والأثاث والتصوير والنحت، أقيم قصر السكاكيني باشا في حي الضاهر، أحد أعرق أحياء القاهرة القديمة، ومع مرور الزمن تحول القصر إلى مزار سياحي وتاريخي يُزين الميدان المحيط بالقصر، والذي عُرف فيما بعد بـ «ميدان السكاكيني».

على مدى 5 أعوام متواصلة، وتحديداً في الفترة بين عامي 1892 و1897، بُني قصر السكاكيني على أيدي حبيب باشا السكاكيني، وهو سوري الأصل جاء إلى القاهرة في عمر السابعة عشرة عاماً، وعمل في شركة قناة السويس، وأظهر تفوقاً وبراعة في مجال عمله، حتى كلفه الخديو إسماعيل، حاكم مصر في تلك الفترة، بمشروع إنشاء دار الأوبرا الخديوية، مع معماري إيطالي، ونجح في تنفيذ المشروع بدقة وإتقان في الموعد المحدد، وبعدها أصبح أحد أشهر المقاولين في مصر. وأقيم القصر على بركة كانت تسمى «بركة قمزيحي الظاهر»، وشُيد على الطراز الإيطالي على مساحة 2698 متراً مربعاً، وبارتفاع 5 طوابق، ويحتوي على 50 غرفة، و400 نافذة وباب، و300 تمثال، أبرزها تمثال نصفي لمالكه، السكاكيني باشا، وضع في أعلى المدخل الرئيس للقصر، وتمثال فتاة «درة التاج»، وتمثال على هيئة تمساح، وتماثيل أخرى صُنعت من الرخام، ويحيط بأركان القصر 4 أبراج وفوق كل برج قبة صغيرة. يتكون الطابق الأول من 4 غرف، ويتكون الطابق الثاني من 3 قاعات و4 صالات وغرفتين، أما الصالة الرئيسة، فتبلغ مساحتها 600 متر مربع، وتحتوي على 6 أبواب تؤدي إلى قاعات القصر، وللقصر مصعد يطل على شرفة بها قبة مستديرة تؤدي إلى غرفة الإعاشة الصيفية.

أما بدروم القصر، فينخفض 6 درجات عن الأرض، ويضم 3 قاعات و4 صالات ودورات مياه وغرفتين، وكان في السابق مخصصاً للخدم والمطابخ، ولا يوجد به أي زخارف. ويتزين القصر العريق بالعشرات من التحف الفنية الرائعة، منها أشكال فتيات وأطفال اختفى لونها الأصلي بسبب عوامل الزمن. وتوفي السكاكيني في العام 1923، وقرر الورثة التبرع بالقصر للحكومة المصرية، حيث تبرع به أحد أحفاد حبيب باشا الذي كان يعمل طبيباً لوزارة الصحة، وفي العام 1961 نُقل متحف التثقيف الصحي من عابدين إلى قصر السكاكيني، وفي العام 1983 نُقلت ملكية القصر إلى وزارة الآثار، وسُجل كأثر في العام 1987. ومؤخراً، خضع قصر السكاكيني لعملية ترميم شاملة من قبل وزارة السياحة والآثار، وذلك باستخدام أحدث الطرق والمواد العلمية تناسب طبيعة القصر ودقة تفاصيله المختلفة.