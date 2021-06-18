5 آثار سيئة للعمل من المنزل

أبوظبي (الاتحاد)

تحول العمل من المنزل إلى أسلوب حياة جديد، وأصبح مفضلاً للكثيرين الذين كرهوا إضاعة الوقت في التنقل، إلا أنه تسبب في اكتسابنا لعدد من العادات السيئة، التي استعرض موقع «Times of India» أشهرها:

العمل فور الاستيقاظ

منذ بدء الإغلاق والعمل من المنزل، اعتاد الكثيرون على الاستيقاظ قبل موعد عملهم بدقائق فقط، وهو ما لا يترك لهم أي وقت على الإطلاق لإعداد أنفسهم ذهنياً للعمل، وسوف يؤثر بالتأكيد على الجودة والإنتاجية.

الجلوس لفترات طويلة

أسفر العمل من المنزل على اعتياد الكثيرين على الجلوس لفترات طويلة دون ممارسة أي شكل من أشكال الحركة أو الأنشطة للحفاظ على اللياقة البدنية، الأمر الذي لن نشعر بتأثيره بشكل فوري، غير أنه له بعض العواقب الصحية الخطيرة على المدى الطويل.

التباعد الأسري

رغم قضاء الكثير من الوقت في المنزل، إلا أن الشخص قد لا يستطيع أن يحظى بوقت جيد مع أسرته والاستمتاع مع أطفاله، ما قد يجعلهم يشعرون بالإهمال والوحدة، لاسيما وأنهم مقيدون هم أيضاً بالبقاء داخل الجدران الأربعة للمنزل لساعات طويلة.

العمل من السرير

لا يوجد ما هو أكثر راحة من الاستلقاء، إلا أن عملك من السرير يجعلك تشعر بالتعب والكسل أكثر مما يحدث عند جلوسك على الطاولة أو المكتب والمقعد، وتلك العادة بمرور الوقت تضر بصحة ظهرك أيضاً.

تزايد الأعباء

بسبب تزايد أعباء العمل أو الخوف من تركه، يعمل الكثير منا لفترات أطول من المعتاد أو يواصلون التفكير في مهام العمل طوال اليوم على مدار الأسبوع، وهو ما يعرضهم للعديد من المشكلات الجسدية والعقلية.