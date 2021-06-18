بيع نسخة مقلدة من لوحة شهيرة بمبلغ قياسي

اشترى جامع تحف أوروبي نسخة مقلدة من لوحة فنية شهيرة بمبلغ قياسي في مزاد علني.

وبيعت النسخة المقلدة، من لوحة "المونا ليزا" للفنان ليوناردو دافنشي التي تعود للقرن السابع عشر، مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 مليون دولار أميركي) وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من لوحة "المونا ليزا".

ونظم المزاد من قبل دار "كريستيز" للمزادات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.

والنسخة المقلدة، التي تُعرف باسم "موناليزا هيكنج"، نسبة إلى مالكها الذي جادل دون جدوى بأن اللوحة، اشتراها في الخمسينات، هي اللوحة الأصلية، للفنان الشهير.

وتوجد نسخ مقلدة عديدة من اللوحة الأصلية المعلقة في متحف اللوفر بباريس.

وقالت متحدثة باسم كريستيز "هذا جنون .. هذا رقم قياسي جديد لنسخة مقلدة للوحة المونا ليزا".وتوجد لوحة "المونا ليزا" الأصلية في متحف اللوفر وهي ليست للبيع.