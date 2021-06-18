عبير صبري.. «محتالة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري لـ «الاتحاد»، عن ملامح شخصيتها الدرامية في أحداث مسلسل «عودة الأب الضال»، حيث تجسد شخصية سيدة الأعمال التي تتزوج من بطل العمل بيومي فؤاد رجل الأعمال الثري الذي يمتلك العديد من المنشآت السياحية، وتسعى للنصب عليه والاستيلاء على ثروته. وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية الكوميدية، من خلال حلقات متصلة منفصلة حول أب يسعى إلى لم شمل أبنائه السبعة، أملاً في حل أزمته التي تعرض لها، العمل يتنمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ60 حلقة، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته خالد منصور، وإيمان السيد.

وعلى الصعيد السينمائي انتهت صبري من تصوير أحداث دورها في فيلم «آل هارون»، وتجسد شخصية «جاكلين»، الطبيبة البشرية التي ترك الطب وتعمل في مجال تهريب الآثار، العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي حول وتدور أحداثه حول تشكيل عصابي متخصص في تجارة الآثار وتنشب بينهم صراعات دموية من أجل السيطرة وبسط النفوذ، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ومنذر رياحنة.