الإنجاب.. فرحة وأزمة!

أحمد عاطف (القاهرة)

تعتبر العديد من الدول إنجاب الكثير من الأطفال «أزمة» اجتماعية واقتصادية، فيما تراه دول أخرى مهمة وطنية، وتخصص للآباء والأمهات مكافآت وهدايا، وإعفاءات من الضرائب.

وبين هذا وذاك يستقبل العالم يومياً عشرات الآلاف من الأطفال المرغوب فيهم في مكان دولة ما، بينما تراهم دولة ثانية عبئاً اقتصادياً واجتماعياً.

الصين ترحب بـ «الطفل الثالث»

بعد أربعين عاماً من فرض القوانين الصارمة على إنجاب الأطفال عادت الصين عن قراراتها، وبدأت تحفز الشباب على إنجاب الطفل الثالث للحصول على الهدايا والمكافآت، وذلك بعد ارتفاع نسبة الشيخوخة وفق آخر مسح سكاني للبلاد، لذا لجأ الحزب الحاكم لرفع جميع القيود والسماح للشباب بضخ دماء جديدة قادرة على العمل.

ويحصل المواليد الجدد في الصين على هدية قيمة بعد مرور شهر على الولادة، وفي احتفال يسمى بيوم البدر يجتمع الأهل لمباركة طفلهم الجديد، ويقدم الأجداد هدية لأحفادهم بيضة حمراء أو نقوداً تلف في ورقة حمراء.

كوريا الجنوبية.. الحكومة تتحرك

بعد تأزم الوضع في كوريا الجنوبية وانخفاض معدل الخصوبة إلى الأدنى في العالم تحركت الحكومة لحل الأزمة، وأعلنت عن إجراءات جديدة لتشجيع الشباب على الإنجاب، بعد أن عزفوا عنه بسبب ارتفاع تكاليف التعليم وطول ساعات العمل، ويتجه معدل النمو السكاني في كوريا الجنوبية للهبوط، ومن المتوقع أن يسجل هبوطاً آخر في 2028.

المجر.. إعفاء ضريبي

أما في المجر فيمكنك الحصول على إعفاء كامل من الضرائب إذا أنجنب الكثير من الأطفال، حيث تحاول الدولة المحافظة على نسبة السكان المجريين مقابل المهاجرين إلى البلاد، لذا طلبت الحكومة من شعبها زيادة عدد الأطفال المجريين ومقابل ذلك يحصلون على إعفاء ضريبي.

إيطاليا.. «الأرض مقابل الأطفال»

وفي إيطاليا يحصل الأب على قطعة أرض مجانية مقابل كل طفل جديد، وذلك ضمن حملة «الأرض مقابل الأطفال».

بولندا.. «كونوا مثل الأرانب»

«كونوا مثل الأرانب» شعار حملة أطلقتها بولندا لزيادة عدد سكانها بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأدنى في معدلات الإنجاب، وتستمر هذه الحملة منذ عام 2017 حتى الآن، وتقدم الدعم للأسر التي ترغب في زيادة عدد أطفالها.

شريط أحمر

في غواتيمالا تتجنب الأمهات الجدد مغادرة المنزل قبل أربعين يوماً من الولادة، وخلال هذه الفترة لا تتناول إلا حساء الدجاج، ظناً من الأجداد بأنها مصدر غني بالبروتينات، وأنه الأفضل لمساعدة الأم ولحماية المولود من الأرواح الشريرة يوضع على يديه شريط أحمر.

«افعلوها».. من أجل الدنمارك

في الدنمارك تقدم حكومتها تذاكر طيران مجانية للأسر ذات العدد الكبير، وذلك ضمن مبادرة تشجيعية بعنوان «افعلوها من أجل الدنمارك» انطلقت عام 2015.

اسم المولود إجباري

تحدد ألمانيا، قائمة من الأسماء وتفرض على الأسر اختيار اسم المولود من بينها، وهذه القوائم توجد في المكاتب الحكومية ولا يسمح بالخروج عليها إلا بعد تقديم رسمي يبين فيه الوالدان سبب رفض الأسماء الرسمية، وذلك حتى تضمن الدولة ألا يتم اختيار اسم يجعل الطفل محل سخرية في المستقبل.

مراقبون.. وتعقيم جماعي

تخضع السيدات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في عدد من الدول للتعقيم الجماعي، في عملية لا تستغرق إلا دقائق معدودة، ولكنها تؤدي إلى نتائج كارثية، وقد تتسبب في انتشار الأمراض والعدوى بين السيدات. وهناك دول تعتبر السيدة التي تنجب طفلين أو أكثر هدفاً من قبل الأطباء، وقد تخضع لعملية تعقيم سرية من دون علمها، وهناك دول أصدرت قوانين صارمة لتحديد النسل، وخصصت مراقبين أرسلتهم إلى القرى والمناطق ذات الكثافة العالية للتأكد من تنفيذ القرارات.