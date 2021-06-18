تطورات التحقيق في نفوق أشهر قطة بمصر

شعبان بلال (القاهرة)

كشف مسؤول مصري عن آخر التطورات المتعلقة بالتحقيق في حادثة نفوق أشهر قطة في مصر.

ونفى الدكتور صبري زينهم، مدير الطب البيطري في محافظة القاهرة، أن يكون نفوق القطة مع قطط أخرى في دار الأوبرا قد تم بأي وسيلة سواء السم أو غيرها.

وأشار زينهم إلى أن دار الأوبرا طلبت من الطب البيطري عمل حملة لمعاينة أسباب انتشار القطط في الدار. لكن الحملة أكدت عدم وجود قطط.

وأشار المسؤول المصري لـ"الاتحاد"، إلى عدم وجود سم مخصص لقتل القطط. وبالتالي، لا يمكن القول إنها نفقت بسبب استخدام السم، كما يدعي البعض. وأكد أنه توجد سموم مخصصة لمكافحة الكلاب لأنها يمكن أن تضر الإنسان وتهاجمه.

ونفقت القطة الشهيرة، التي توجد في دار الأوبرا المصرية، ما أدى إلى فتح تحقيق في أسباب نفوقها، بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للسم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الوسم "قتلوا القطة"، الذي أطلقته جمعيات الرفق بالحيوان.

ذاع صيت تلك القطة خلال مهرجان القاهرة السينمائي، حيث انتشرت لقطات لها وهي تلعب مع ضيوف المهرجان من الفنانين والمدعوين. وزادت شهرتها لدرجة جعلت الكثير من الشباب والمشاهير يذهبون إلى دار الأوبرا خصيصاً لالتقاط صورة معها.