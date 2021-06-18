الصيف.. الفصل المدلل

أحمد مراد (القاهرة)

تغنى الشعراء قديماً وحديثاً عبر قصائد جمّة بليالي الصيف الصافية وسحر الشواطئ العامرة بوفود من البشر، يستمتعون بنسمات الهواء العليل في عطلة صيفية لا تُنسى، ولكن ربما يجهل الكثيرون بعض الحقائق المذهلة عن «الصيف».. الفصل الأكثر حرّاً وسحراً وجمالاً.

صيف وشتاء معاً

تختلف بداية الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية عن بدايته في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، ففي الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يبدأ الصيف يوم 21 من شهر يونيو، وينتهي يوم 21 من شهر سبتمبر من كل عام.

وفي الدول الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يبدأ الصيف في 21 من شهر ديسمبر، وينتهي يوم 21 من شهر مارس، وبالتالي عندما يكون الفصل في شمال الأرض صيفاً يكون في جنوبها شتاءً، والعكس صحيح، ففي الفترة التي يكون بها الشماليون مستعدون لاستقبال الربيع والصيف يكون الجنوبيون مستعدون لاستقبال الخريف والشتاء.

وعادة ما يتم استغلال فترة أشهر الصيف في تعطيل المدارس والجامعات في غالبية دول العالم للاستمتاع بالطقس الدافئ والأيام الطويلة.

أمطار صيفية

يرتبط فصل الصيف بدرجات الحرارة العالية، ويكون الطقس أكثر دفئاً في بعض المناطق بينما يكون أكثر جفافاً في مناطق أخرى، وفي بعض الأحيان تكون المياه شحيحة، وذلك على عكس المناطق التي تقع على خط الاستواء فيرتبط الصيف فيها بالأمطار، ويمكن أن يصل متوسط هطول الأمطار في هذه المناطق خلال الصيف إلى 60 ملم أو أكثر، وقد تتعرض هذه المناطق لعواصف ممطرة عنيفة بسبب هطول الأمطار المتزايد، والذي يؤدي بدوره إلى موسم الرياح الموسمية.

20 ساعة نهار

يتميز الصيف بالنهار الطويل، والليل القصير، ويعود السبب في كون ساعات النهار أطول من ساعات الليل خلال فصل الصيف إلى اتجاه محور الأرض وميلانها، حيث تشرق الشمس فوق خط الاستواء لساعات أطول عندما يكون الفصل صيفاً في نصف الأرض الشمالي، والعكس بالنسبة للنّصف الجنوبي.

ويمتد النهار في منتصف خطوط العرض الشمالية إلى حوالي 16 ساعة من ضوء النهار، و8 ساعات فقط من الليل، ومن الممكن أن تمتد ساعات النهار إلى أكثر من 20 ساعة في المناطق التي تبعد عن القطبين 30 درجة، ويعود السبب في ذلك إلى أن اتجاه محور الأرض يحافظ على بقاء الشمس فوق الأفق لمدة أطول.

ليالٍ بيضاء

في يوم الانقلاب الصيفي الموافق ليوم 21 يونيو، يبلغ طول النهار أقصاه في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي هذا اليوم يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة «الليالي البيضاء»، وفي هذا اليوم أيضاً، لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة «ظاهرة شمس منتصف الليل»، وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية، فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي.

الحر والجفاف

يُعد فصل الصيف أكثر فصول السنة حراً ودفئاً، ويرجع السبب إلى أن الشمس تُسقط أشعتها بشكل مباشر على الأرض خلال أشهر الصيف، الأمر الذي يتسبب في تسخين الأرض بشكلٍ كبير، وتعمل أشعة الشمس على تدفئة الأرض خلال ساعات النهار وتبريدها خلال ساعات الليل عن طريق إعادة إشعاع الحرارة إلى الفضاء.

وفي الغالب يكون فصل الصيف جافاً، الأمر الذي ينخفض معه المخزون المائي لبعض المناطق بدرجة خطيرة، وتهب موجات ساخنة ترتفع بسببها درجات الحرارة بشكلٍ شديد، وقد تحدث المجاعات بسبب هذه الظاهرة، وقد يكون لها تأثير كارثي على الإنسان والحيوانات التي تعيش في البيئة.

وتتفاوت حرارة الصيف بحسب دائرة العرض على الأرض، فالمناطق القريبة من خط الاستواء لا تختلف حرارتها كثيراً في الصيف عن بقية فصول السنة، ولكنها تكون دائماً دافئة، ومع الابتعاد نحو القطبين تنخفض درجات الحرارة باستمرار لتلقي تلك المناطق كميات أقل من أشعة الشمس.

عام بلا صيف

ارتبط فصل الصيف على مدى التاريخ ببعض الوقائع الغريبة التي حدثت لمرة واحدة فقط، منها ما حدث في عام 1816 ميلادي الذي انخفضت فيه درجات الحرارة بين 4 و7 درجات مئوية، ولذلك سمي هذا العام بـ «عام بلا صيف»، حيث لم يشعر فيه ملايين من البشر بحرارة الصيف.

سماء صافية

يشتهر فصل الصيف ببعض المظاهر الخاصة به، منها كثرة المرتفعات الجوية، ويصبح لون السماء صافياً وخالياً من الغيوم. كما يكثر في فصل الصيف ظهور النجوم بشكل واضح، وخلال فصل الصيف أيضاً تقل الغزارة الخاصة بالمياه الجوفية والينابيع وتصبح التربة فيه جافة. كما يصبح البحر أشد هدوءاً وتكون حركة أمواجه بطيئة فيما بين المد والجزر.

برج إيفل ينمو صيفاًً

يتأثر برج إيفل الشهير في فرنسا بفصل الصيف بشكل كبير، حيث إنه يمكن أن ينمو أكثر من 15 سم في الطقس الحار، وذلك لأن هيكل البرج المصنوع من معدن الحديد يتوسع مع الحرارة، وبالتالي ينمو البرج التاريخي في فصل الصيف. أما قمة جبل إفرست، وهي أعلى قمة جبلية في العالم، فإن درجة الحرارة تتراوح فيها في فصل الصيف بين 20 و35 درجة مئوية تحت الصفر.