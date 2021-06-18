شريف دسوقي يعود بعد جلسات التأهيل

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أصبح الفنان المصري شريف دسوقي مستعدا بشكل كامل للعودة لجمهوره وممارسة حياته بشكل طبيعي بعد أن انتهت فترة إعادة تأهيله في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر حادث بتر القدم الذي تعرض لها.

وظهر الفنان شريف دسوقي، عبر فيديو خاص لجمهوره، قال فيه "وحشتوني كلكم وهانت. خلاص شوية أيام وراجع لكم. أنا فنان ومشاعري مرهفة. وحشتوني أوي أوي".

ومن المقرر أن يستأنف الفنان شريف دسوقي تصوير مسلسل "100 وش" خلال الفترة المقبلة، حيث سمح الأطباء بإمكانية عودته للتصوير مع اتباع البروتوكول العلاجي الموضوع، خاصة وأنه أخذ فترة طويلة داخل المستشفى.

ونجح الطاقم الطبي في تأهيل شريف نفسيًا حيث كان مرتابا بشكل كبير من لمس قدميه نظرا لعملية بتر القدم التي تعرض لها خلال شهر مايو الماضي متأثرًا بآثار مضاعفات مرض السكري.