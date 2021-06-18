لماذا بكى وزير الأوقاف المصري؟

أحمد عاطف (القاهرة)

التقطت عدسات الكاميرات صوراً لوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، وهو يبكي خلال إلقائه خطبة الجمعة، في أحد المساجد بمحافظة الغربية (شمال مصر).

وبكى وزير الأوقاف المصري، خلال خطبة الجمعة التي تناول فيها موضوع "الحج في زمن الأوبئة" أثناء حديثه عن الاشتياق لحج بيت الله الحرام.

وبحسب شهود عيان، فقد استهل وزير الأوقاف خطبة الجمعة برفع أكف الدعاء إلى الله والدعاء بأن يرفع عن العالم البلاء وأن ينتهي هذا الوباء حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى، مؤكدا أن الأمن على النفس شرط من شروط وجوب الحج. كما اشترط العلماء والفقهاء الاستطاعة لوجوب الحج منها الاستطاعة البدنية والأمنية والمادية .

وأكد وزير الأوقاف المصري أن ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات، بشأن اقتصار الحج هذا العام في ظل الظروف الراهنة على عدد محدود من المقيمين والمواطنين، يتسق مع فهم صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشرع الشريف.

وأشار جمعة إلى أن من نوي أداء فريضة الحج وكان حريصا على أدائها وتوفي قبل الأداء يثاب بنيته الصادقة، مشيرا إلى أن مداواة المرضى والمساهمة في إنشاء المستشفيات وإطعام المساكين ومساعدة المحتاجين ثوابها أفضل عند الله من تكرار الحج والعمرة، فكل من نوى تكرار الحج أو العمرة وقرر أن يساعد في إطعام مساكين أو مساعدة فقراء فقد حصد الثوابين.