حفل زفاف يتحول إلى مأتم

أحمد عاطف (القاهرة)

تحول حفل زفاف في محافظة المنيا (بجنوب مصر) إلى مأتم بعد حادث مروري مروع نتج عنه مصرع وإصابة 30 فردا.

ووقع الحادث، وهو تصادم كبير، على الطريق الدائري الغربي هناك.

في التفاصيل، اصطدمت 3 سيارات بحافلة نقل صغيرة (ميكروباص) خلال حفل الزفاف، ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص من بينهم 4 توفوا على الفور.

ونقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام، حيث خرج نحو 12 شخصا بعد تلقيهم العلاج فيما لا يزال البعض يخضع للمراقبة الصحية.ولم يبلغ عن إصابة أي من العروسين في الحادث، فيما انتقل المسؤولين للاطمئنان على حالة المصابين.