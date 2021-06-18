تخصص منزلها لتربية القطط

شعبان بلال (القاهرة)

خصصت امرأة مصرية منزلها لتربية أعداد كبيرة من القطط ما أدى بجيرانها إلى رفع شكوى للجهات الأمنية لتضررهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن وجود امرأة، تقيم مع عدد كبير جداً من القطط بأنواعها المختلفة، ما أثار أزمة في العقار الذي تقيم به في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، فضلاً عن انبعاث روائح كريهة من داخل الشقة.

وقدم الأهالي بلاغاً إلى الجهات الأمنية عن المرأة التي تقوم بهذه الهواية دون الاهتمام بنظافة القطط مما تسبب في انتشار روائح كريهة في العقار.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان العقار لتتأكد من وجود عدد كبير من القطط داخل الشقة.

وأوضحت السلطات المصرية أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فضلاً عن تكليف فريق من الطب البيطري بفحص حالة تلك القطط.