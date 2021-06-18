تصريحات جديدة مثيرة لريهام حجاج

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت تصريحات تلفزيونية للفنانة المصرية ريهام حجاج الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها تفاصيل زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وواجهت حجاج اتهامات بالتسبب في انفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة بعد زواج دام لأكثر من 16 عامًا، ولكنها نفت كل ذلك مؤكدة أنها ارتبطت بزوجها الحالي بعد فترة من انفصاله عن زميلتها المصرية.

وأكدت أن الحب الذي جمع بينهما هو الدافع الوحيد وراء الزواج وليس الأموال كما يدعي البعض، لأنه قد سبق وتقدم لها رجال أغنياء قبل حلاوة ولكنها وجدت فيه الزوج والشريك المناسب، وأنها لا تستطيع الاستغناء عن وجوده في حياتها.

وتنتظر بطلة المسلسل المصري وكل ما نفترق مولدها الأول من حلاوة بعد زواج دام ثلاثة أعوام، وقد غابت عن اللقاءات التلفزيونية لأكثر من 6 أعوام ولهذا كان ظهورها مع الإعلامية المصرية الشهيرة بوسي شلبي محل اهتمام خاصة وأن الجمهور المصري يريد الإطلاع على تفاصيل ارتباطها بحلاوة.

وانتقدت حجاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يصرون على التدخل في حياتها والإدعاء بأنهم علم بنواياها في الارتباط بحلاوة على الرغم أنها لم تفعل إلا شيء طبيعي يفعله الجميع، ولا يعني انفصال ياسمين عن حلاوة أن هناك طرف سيء أو شخص نلقي باللوم عليه.

"لا أعلم ما سبب هذه الضجة الكبيرة" هكذا أجابت عندما تكرر السؤال عن حياتها الخاصة، وطالبت الجمهور بالاهتمام بأعمالها الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية، لافتة إلى أنها قدمت أكثر من 30 عمل فني وأغلبهم أدوار صعبة وعلى الجمهور الاهتمام بأعمالها الفنية بدلًا من الانشغال بحياتها الخاصة.

وتحدثت الفنانة المصرية عن مسلسلها الأخير وكل ما نفترق الذي انقسم الجمهور بشأنه ولاقي الكثير من الانتقادات، ورأت أنه ينتمي إلى نوع من الدراما الذي تفضلها وأنه يجب التركيز في كل مشهد حتى يحصل الجمهور على تجربة درامية مكتملة وليست مجرد مقتطفات على مواقع التواصل الاجتماعي.