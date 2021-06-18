ثلاثة أصدقاء يصنعون قارباً على شكل سيارة

أحمد عاطف (القاهرة)

نفذ ثلاثة أصدقاء مصريون تصميم قارب الأحلام الذي خرج على شكل سيارة فاخرة، وأثار الاستعراض المبدئي للقارب إعجاب الجميع على الشاطئ، وتمنوا امتلاك قارب مماثل. وفور استعراض الشباب لمنتجهم الاستثنائي تنهال الأسئلة عليهم عن كيفية الحصول على قارب مماثل، ويتوقع الجميع أن تكون هذه المركبة الجديدة مستوردة من الخارج من أفضل البلاد في تصنيع القوارب، ولكن تكمن المفاجأة في بلد المنشأ للقارب السيارة. حيث نجح المصري كريم أمين واثنان من أصدقائه في تصميم القارب، ويصرح بأنهم أرادوا في البداية إنتاجه خارج مصر والعودة به إلا بلادهم إلا أن أحد الشركاء الثلاثة وهو سيد المنشاوي اقترح تنفيذه من أفضل المواد الخام المحلية في مصر.

ثلاثة أصدقاء يصنعون قارباً على شكل سيارة

وبالفعل خرج القارب محلي الصنع بالكامل باستثناء المحرك الذي اختاروا أن يكون يابانيًا ليتناسب مع قوة القارب، وطرحوه في الأسواق بمقابل مالي يتراوح بين 19 إلى 44 ألف دولار، ومن المتوقع أن يقبل عليه المصريون، وغيرهم بعد قرار الأصدقاء الثلاثة بتصدير منتجهم إلى الأسواق الخارجية. يحتاج الشركاء إلى فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أسابيع لتنفيذ قارب واحد جديد، حسب مواصفات المالك الجديد، واللون والإكسسوارات الخارجية التي يحلم بامتلاكها في قاربه الخاص. ويؤكد أمين أنهم في مرحلة جديدة من التصنيع والتصميم، حيث ينوي الأصدقاء الثلاثة العمل على تصميم سيارة وقارب معًا في آن واحد لتصبح نموذجًا لقارب برمائي وهو المنتج الذي سيستهدفون به الأسواق الخارجية أكثر من قاربهم الحالي.

