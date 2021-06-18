ختمة قرآن لمحبي دلال عبد العزيز.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف الإعلامي رامي رضوان عن قيام بعض من محبي الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بختم القرىن دعاء بالشفاء لها، حيث تستمر داخل المستشفى منذ شهرين تقريبا لعلاجها من آثار كوفيد- 19.



وقال رضوان المتزوج من ابنة دلال، الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:«اللهم اكتب لها شفاء عاجلاً لا يغادر سقماً، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها وكل من تكرم بعمل عمره باسمها اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب».



وتعانى دلال عبد العزيز من آثار كوفيد- 19 على الرئة، حيث أدت لتليفها بشكل كامل، فيما لا تزال حالتها الصحية غير مستقرة إلى حد كبير وموجودة داخل العناية المركزة لأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.



وتتلقى دلال عبد العزيز، العلاج اللازم للسيطرة على مضاعفات فيروس كورونا، التي أصابت التنفس والرئتين، ويحرص أفراد عائلتها على طلب الدعاء من جمهورها بصورة مستمرة.