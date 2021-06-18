إعادة بناء جسر عمره 500 عام في بيرو باستخدام الخيوط

أعاد عدد من أفراد شعب دولة بيرو في إقليم كوسكو، بناء جسر معلق اسمه " كيشواشاكا" والذي يزيد عمره على 500 عام، ويعود لحضارة الإنكا، مستخدمين تقنيات نسيج تقليدية بسيطة بمجموعة خيوط.

وتم استخدام الجسر لأكثر من 500 عام لربط المجتمعات التي يقسمها بين ضفتي نهر "أبروماك"، ويبلغ طوله 30 مترا، ولكن خلال جائحة كورونا تضرر بشكل كبير وسقط وانهار شهر مارس الماضي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

إعادة بناء جسر عمره 500 عام في بيرو باستخدام الخيوط

واعتمد الأشخاص الذين شاركوا في إعادة بناء الجسر ذات الأسلوب الذي طبقه أجدادهم "الإنكا"، واستعملوا نفس المواد التي كانوا يستخدمونها في شبكات الطرق التي اشتهروا بتشييدها.

إعادة بناء جسر عمره 500 عام في بيرو باستخدام الخيوط

الجدير بالذكر أن منظمة "اليونيسكو" اعترفت في عام 2013 بالتقاليد والتراث المرتبط بجسر "كيشواشاكا"، باعتباره تراثا ثقافيا غير ملموس للبشرية.

إعادة بناء جسر عمره 500 عام في بيرو باستخدام الخيوط

ومن جانبه قال حاكم كوسكو الإقليمي جان بول بينافينتي: "في العام الماضي بسبب الوباء ، لم يتم تعزيزه ولهذا السبب سقط الجسر في بداية هذا العام"، متابعا :"لكنه الآن يشبه الرد على الجائحة نفسها. من أعماق هوية الأنديز البيروفية ، يمتد هذا الجسر عبر حوض أبوريماك ويمكننا أن نقول للعالم أننا سنخرج شيئًا فشيئًا ".

إعادة بناء جسر عمره 500 عام في بيرو باستخدام الخيوط

يذكر أن حضارة "الإنكا" تعود إلى إمبراطورية قديمة بنتها شعوب من الهنود الحمر في منطقة أميركا الجنوبية، وكانت أكبر الإمبراطوريات في أميركا الجنوبية في العصر قبل الكولومبي، وهي ذات حضارة عريقة، وتشمل أرض الانكا بوليفيا والبيرو والإكوادور وجزءاً من تشيلي والأرجنتين قاموا ببناء عاصمتهم كوسكو وهي مدينة مترفة ومليئة بالمعابد والقصور تقع على ارتفاع 11000 قدم فوق مستوى سطح البحر في جبال الأنديز وقد أطلق عليها اسم مدينة الشمس المقدسة، تبلغ مساحتها 990000 كيلومتر مربع.