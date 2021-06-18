سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها

صرحت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ المصري بتعرضها للإهانة اللفظية من الفنان محمد رمضان، برسالة عبر تطبيق "واتس آب".

وقالت عبد العزيز لـصحيفة "الوطن" المصرية: إن ذلك بسبب رفضها المشاركة في إحدى أعماله التلفزيونية.

وأكدت أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

يشار إلى أن سميرة عبد العزيز كشفت عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي".

وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، و"كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

كما نفت إهانتها محمد رمضان، بعد تصريح أدلت به في أحد البرامج التلفزيونية، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه إنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" بسبب أنها "لا تنجب أمثاله"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت بغضب "لقد حرفوا تصريحاتي في مواقع السوشيال ميديا بتفاهة، وزعموا أنني أرفض العمل مع محمد رمضان لأنه أسمر البشرة. رفضت الدور ليس لأنه محمد رمضان، فهو كفنان على عيني وراسي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو حر في اختيار الدراما التي يقدمها للجمهور، أنا رفضت الدور وهذا من حقي".

وتابعت: "عندما قلت في البرنامج أنني لا أنجب هذا، كنت أقصد البلطجي ولا أقصد محمد رمضان".

يذكر أن الفنانة سميرة عبد العريز بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها فى العروض الجامعية، ونالت كأس التفوق من الرئيس عبد الناصر، وفي عام 1975 بدأت الإذاعة المصرية بث برنامجها "قال الفيلسوف".

وفي أواخر السبعينيات شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية ساهمت في تعريف الجمهور بها مثل "أفواه وأرانب"، "متى تبتسم الدموع"، "طيور الصيف" وغيرها بحسب «rt».

وظل دائما التلفزيون هو مجال نشاطها الأساسي، وشاركت في مسلسلات تُعد الآن من الكلاسيكيات مثل "ضمير أبلة حكمت"، "بوابة الحلواني"، "أم كلثوم"، "أميرة في عابدين"، "إمام الدعاة" وغيرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من العمل في السينما من حين لآخر، فقد شاركت في أفلام "إعدام قاضي"، "القتل اللذيذ"، "حليم"، "ميكانو"، "بنتين من مصر".