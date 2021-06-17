«العارف» يتصدر تويتر.. لهذا السبب

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر اسم الفيلم المصري «العارف»، موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في مصر، لا سيما بعدما طرح الإعلان الخاص به من قبل الشركة المنتجة له، تمهيداً لعرضه في صالات السينما.

و«العارف»، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، أول فيلم مصري يصور في أربع دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

بدت المشاهد الأولى في الإعلان الترويجي للفيلم مشاهد حركة «آكشن» ومطاردات وتفجيرات، فيما حاول نجوم الفيلم الترويج له بشكل مبتكر بعدما أعلنوا أن حساباتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، تم اختراقها وكتبوا جملة موحدة اتفقوا عليها مسبقاً «أنا مش بعيد.. الدور على مين».

شارك في الفيلم إلى جانب أحمد عز وأحمد فهمي، عدد من الفنانين أبرزهم مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.