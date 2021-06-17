«تطبيق» يقلل من استخدام السيارات الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)

صممت شركة فنلندية تطبيقاً يُسمى «Whim» يهدف إلى معالجة مشكلة تفاقم تلوث الهواء والازدحام المروري، عن طريق تشجيع الأشخاص على استخدام وسائل النقل المختلفة، ولا يرغبون في قيادة سياراتهم.

تحاول الشركة تحسين خدمة النقل منذ نشأتها في العام 2015، ومنذ أن صممت التطبيق، وصل إلى العديد من الدول الأوروبية، وحتى العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي فنلندا، موطن التطبيق الأصلي، تخلى نحو 12 في المئة من مستخدميه عن سياراتهم، واعتمدوا في تنقلاتهم على وسائل النقل المعتادة، ويخطط المزيد من الأشخاص للنهج نفسه.

وأوضح موقع «Techtimes» أن التطبيق يستهدف الوصول لعالم أقل تلوثاً، بما يؤدي لمزيد من الرفاهية، حيث أظهرت التقارير أن 30 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن النقل، حيث تسبب المركبات تلوّث الهواء أكثر من أي قطاع آخر.

وقال سامبو هيتانين الرئيس التنفيذي للشركة: إن التطبيق يسعى لجعل التنقل عملية مريحة وتقليل انبعاثات الكربون.