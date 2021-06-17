9 نصائح لاستعادة «رومانسية» الأزواج

ترجمة: عزة يوسف

يواجه الزوجان العديد من المشاكل بسبب الضغوط النفسية والوباء والمسؤوليات، بما يؤدي لزيادة الخلافات والتباعد بينهما، لذلك، قدم موقع «Times of India» بعض النصائح التي يجب أن يتبعها الزوجان، لاستعادة الدفء وتعزيز علاقتهما.

الذكريات الجيدة

عودا بالذاكرة إلى الماضي لتستعيدا بعض الأحداث والمناسبات السعيدة التي مررتما بها من قبل، بما يؤدي لإعادة الشعور بالحبِّ مجدداً.

الامتنان

حاولا كتابة صفة واحدة توجد في الطرف الآخر كل يوم تشعرا بالامتنان من أجلها، على أن تعبّرا عن شكركما وسعادتكما لبعضكما بعضاً بسبب هذه المميزات في نهاية الأسبوع.

التجاهل

تخلّصا من التفكير في كل الاستياءات والخلافات الصغيرة أو الكبيرة التي قد تعكر صفو علاقتكما.

إظهار المودة

عبّرا عن حبِّكما لبعضكما بالكلمات أيضاً، حيث إن إخبار شريك حياتك بمدى حبِّك له أو تقديره يفعل المعجزات

التركيز معها

عندما تتحدث زوجتك، عليك التركيز معها، وتعلّم الاستماع لها دون مقاطعة حتى تتفهم مشاعرها واحتياجاتها

أشياء جديدة

عليكما التفكير في نشاط أو هواية جديدة يمكنكما القيام بها معاً بما يؤدي إلى تجديد العلاقة

عطلة

يعتبر الابتعاد عن المشاغل اليومية ومهام العمل، والذهاب في عطلة معاً طريقة رائعة للاقتراب والتواصل مجدداً.

استراحة

حاولا تحديد بعض الوقت لقضائه بصحبة بعضكما، والتحدث من القلب دون أي إزعاج، مع إغلاق الهواتف والأجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون.

الهدايا

فاجئ زوجتك بقضاء سهرة في مكان مميّز أو اشتر لزوجك هدية صغيرة من أشيائه المفضّلة، حيث إن الجميع يحب المفاجآت.