ميلوديكا.. آلة التعليم

أبوظبي (الاتحاد)

الميلوديكا آلة نفخ موسيقية شبيهة بالميلوديون والهارمونيكا تتكون من لوحة مفاتيح موسيقية من الأعلى كما في البيانو، ويتم العزف من خلال النفخ في الآلة.

تعرف الميلوديكا أيضاً بـ«البيانيكا» وتتميز بأنها صغيرة الحجم، خفيفة الوزن ويمكن حملها بسهولة، وتستخدم بكثرة كأداة موسيقية تعليمية، خصوصاً لآلة الأروج.

تم اختراعها بواسطة «هوهنر» في منتصف القرن الماضي 1950، وتم استخدامها بشكل حقيقي كآلة رئيسية للمرة الأولى في فترة الستينات 1960 بواسطة المؤلف الموسيقي ستيف ريتش في معزوفة أسماها «الميلوديكا» عام 1966، وقام العازف الموسيقي هيرميتو باسكول بتطوير تقنية تسمح بالغناء أثناء عزف الميلوديكا، ليخرج للساحة أسلوب جديد شبيه بالأسلوب المتبع في الهارمونيكا، من خلال التعاون مع الموسيقي الجامايكي «أغسطس بابلو»، الأمر الذي ساهم في زيادة شهرة الآلة في منتصف السبعينات 1970.

يعزف على الآلة عن طريق الإمساك باليد اليسرى من الأسفل، ويتم العزف على المفاتيح باليد اليمنى من الأعلى، كما يمكن أيضاً استخدام أنبوب نفخ لإتاحة إمكانية العزف باليدين معاً.

عندما يتم الضغط على مفتاح ما، يتم تفريغ الهواء لتصدر النوتة الموسيقية المتوافقة مع المفتاح المضغوط، فلوحة المفاتيح الموسيقية فيها تتكون في العادة من أوكتافان (24 مفتاحاً) أو ثلاثة أوكتافات (36 مفتاحاً).

على الرغم من أن الميلوديكا يتم تصنيعها في العادة من البلاستيك، إلا أنه يوجد أنواع يتم تصنيعها بشكل رئيسي من الخشب، وتتميز بإصدار نغمات أصفى وأنقى من النغمات في الأنواع البلاستيكية.