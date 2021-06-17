أطعمة تقلل التوتر والإجهاد

القاهرة (الاتحاد)

أكدت اختصاصية التغذية فيدهي شاولا أن الفيتامينات تزيد من قدرة الجسم على تحمل المواقف العصيبة وتقلل الشعور بالتوتر والإجهاد، لذلك يجب الحرص على تضمينها في نظامنا الغذائي، ذكر موقع «Iol» أهمها.

البرتقال:

غني بفيتامين (ج) الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم ومستويات الكورتيزول أو هرمون التوتر.

السبانخ:

تساعد على التخلص من القلق بسبب احتوائها على المغنيسيوم، الذي يسبب نقصه الصداع والتعب والأعراض المرتبطة بالتوتر.

البيض:

أحد المصادر الطبيعية القليلة لفيتامين (د)، وغني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، وجميعها ضرورية للاستجابة الصحية للتوتر والإجهاد.