التوائم.. عالم الغرائب

أبوظبي (الاتحاد)

كشف أحدث الإحصاءات عن أن نسبة المواليد التوائم زادت بشكل ملحوظ على مدار السنوات الأخيرة، وأن واحداً من كل 30 مولوداً جديداً يكون أحد توأمين، وتنوعت الأسباب بين التاريخ العائلي للزوجة ونمط حياتها الصحي وتناولها أدوية الخصوبة.

وهناك أنواع فريدة وغير عادية من التوائم، ففي حين أن التوأم المتطابق أو المتشابه هو الحالة المألوفة لدى غالبيتنا، إلا أن التوأمين الملتصقين من الحالات المعروفة أيضاً، حيث يشترك الطفلان في أجزاء من الجسم.

وحسبما أوضح موقع «Very Well Family»، هناك أيضاً توأم الحمل الإضافي والذي يعني اختلاف أجسامهم وأحجامهم.

ومن أغرب الحالات، التوائم الذين يولدون في أيام مختلفة، كذلك هناك التوائم الذين تختلف ألوان بشرتهم وعيونهم.

وعلى الرغم من أن التوائم المتعددة الثلاثية أو الرباعية قد تبدو من الحالات العادية، إلا أن إنجاب امرأة جنوب إفريقية عشرة توائم أثار الدهشة في جميع أنحاء العالم، وجعلها تدخل موسوعة غينيس العالمية، بعد تجاوزها الرقم القياسي السابق الذي حققته الأميركية نادية سليمان، التي أنجبت ثمانية توائم في العام 2009.

وذكر موقع «Powered by Orange» أشهر التوائم المتطابقة في العالم:

باربرا وجينا بوش

ابنتا الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وولدت الفتاتان في 25 نوفمبر 1981، وأصبحتا تشتهران باسم «التوأمين الأولين».

ولعبت الأختان دوراً نشطاً في الجمعيات الخيرية، وركزتا بشكل أساسي على تعزيز التعليم، كما أنهما تشتهران بكتاباتهما.

آن لاندرز وأبيجيل فان بورين

من أشهر كاتبات الأعمدة الأميركيات في التاريخ، ومن أبرزها «عزيزي آبي» الشهير، الذي كان يقرأه نحو 200 مليون شخص، وكانت الأختان تتلقيان ما يصل إلى 15 ألف رسالة من القراء كل أسبوع.

ووُلدت الكاتبتان في 4 يوليو العام 1918.

ماري كيت وآشلي أولسن

تعتبران من التوائم الأكثر شهرة في مجال الأعمال الاستعراضية، فقد حققت الأختان دوراً كبيراً في المسلسل الشهير «فول هاوس Full House»، وتم اختيار التوأمين حتى يمكن التبديل بينهما لأداء المشاهد المختلفة كشخصية واحدة.

روني وريجي كراي

وُلد توأم العصابات في 24 أكتوبر 1933 في لندن بإنجلترا، وشكلا عصابة تدعى «الشركة» في شبابهما، وكانا يعتبران أخطر المجرمين في لندن، حيث إنهما ارتكبا مجموعة واسعة من الجرائم العنيفة، من السرقة إلى إلقاء القنابل الحارقة. وقد أدين التوأمان بارتكاب جريمة قتل في العام 1968 وحُكم عليهما بالسجن مدى الحياة، وتم سرد قصتهما في فيلمين هما «التوأم كراي The Krays» العام 1990 و«أسطورة Legend» العام 2015.