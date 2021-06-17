«ماجيك فيل» في دبي

دبي (الاتحاد)

يستضيف «فستيفال بلازا» في دبي، الشخصية الترفيهية المفضلة لدى الصغار، «ماجيك فيل»، ضمن سلسلة من العروض المجانية والمميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويشمل العرض الرئيس ألعاب الخفة الشهيرة وعروضاً تفاعلية وأنشطة ممتعة على وقع الأغاني. وتأتي هذه الخطوة بعدما حقّق «ماجيك فيل»، الحائز عدة جوائز والقادم من بريطانيا، شهرة واسعة في الشرق الأوسط منذ بدء عروضه في الإمارات عام 2013. تُقام العروض اليوم الجمعة وغداً السبت، الساعة 4:00 عصراً والساعة 6:00 مساءً، لتمنح العائلات فرصةً للمرح قبيل انطلاق المهرجان الصيفي في «فستيفال بلازا» ضمن مفاجآت صيف دبي.