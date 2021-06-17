«يوجا» فوق السحاب

دبي (الاتحاد)

تستضيف «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصّة المشاهدة الرائعة بزاوية 360 درجة في دبي، جلستي «يوجا» أسبوعياً للمرة الأولى، وسط إطلالات شاملة على الخليج العربي، ومعالم المدينة وأرجاء «نخلة جميرا»، وذلك كل يوم ثلاثاء وجمعة من الساعة 7:00 - 8:00 صباحاً.

تقام الحلقات الصباحية بالتعاون مع «كور دايركشن»، الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحّة والرشاقة. ويُتاح لمحبي الـ«يوجا» الاستفادة من دروس «زن» خلال جلسة «فينياسا» لمدة 60 دقيقة، عند منصّة المشاهدة في الطابق 52 من برج «ذا بالم تاور»، والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

وهنا يتدرّب المشاركون على كيفية توازن الجسم وتعلّم تقنيات التنفس والاسترخاء، عند أعلى نقطة في «نخلة جميرا».

وتُطبَّق في الموقع قواعد السلامة المشدّدة المتعلقة بـ«كوفيد- 19»، والتي تضمن التباعد الجسدي وإجراءات التعقيم.