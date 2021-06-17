صيف «الحديريات».. ضحك وتعلّم واستكشاف

أبوظبي (الاتحاد)

مع اقتراب العطلة الصيفية تطرح منطقة الحديريات الترفيهية في العاصمة أبوظبي باقة عروض وأنشطة للاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، تشمل خصومات تصل حتى 50% على مختلف التجارب ووجبات الطعام.

باب النجوم

يقدّم باب النجوم الوجهة الخلاّبة المُطلّة، فرصة للتخييم على شاطئ البحر خلال النهار، كما يستضيف كرنفال المأكولات والمشروبات، والذي يتضمّن عروضاً مجانية حتى نهاية شهر يوليو.

وتشمل خيارات التخييم، مجموعة خيام فخمة مزودة بمسابح خاصة، وأخرى شاطئية ذات إطلالة بحرية.

قرية التحدي

أما أولئك الذين يتطلعون للحفاظ على رشاقتهم، فتُعد قرية التحدي خيارهم الأمثل لتحقيق اللياقة البدنية عند أكبر مسار للحواجز بأبوظبي، والاستفادة من عرض الصيف المستمر حتى 30 يونيو الجاري. ويشمل باقات الحصص الرياضية وجلسات التدريب. وتستقبل القرية الضيوف خلال أيام الأسبوع من الساعة 12:00 ظهراً - 4:00 عصراً، وفي عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 6:00 - 10:00 صباحاً، ومن الساعة 4:00 عصراً - 12:00 بعد منتصف الليل.

ماركو بولو

ويُتيح المخيّم الصيفي التابع لـ«سيركيت إكس»، والذي يحمل طابع مغامرات «ماركو بولو»، فرصة للأطفال لخوض تجارب شيّقة مع الرحّالة العالميّين، من خلال أنشطة اختيرت بعناية لتجعلهم يضحكون ويتعلّمون ويستكشفون. ويستمر المخيّم على مدار 5 أيام، بدءاً من 4 يوليو حتى 5 أغسطس، ويتضمّن جدولاً حافلاً في 4 متنزهات تشمل الدخول اليومي إلى «سبلاش بارك».

تزلُّج

عشاق التزلُّج على موعد في «سيركيت إكس» مع المسابقة الأولى من نوعها على الإطلاق للتزلُّج على الألواح، والعثور على أفضل المواهب في أبوظبي. تبدأ المنافسة بعد غدٍ السبت، مع فئة Best Trick Street في الساعة 4:30 عصراً، تليها فئة Best Trick Bowl، وفقرات فاصلة. ويتم تقسيم المتسابقين إلى فئتين، هواة ومحترفين من 12 - 17 عاماً، ومن 18 عاماً فما فوق.

سباق الأولمبياد

يمكن لأصحاب الهمم تخصيص وقت كل أسبوع للتمارين من خلال «سباق الأولمبياد الخاص - برنامج تعلّم ركوب الدراجات الهوائية»، والذي يوفِّر فرصة لركوب الدراجات الهوائية وتحسين المهارات. يُقام البرنامج كل يوم ثلاثاء من الساعة 6:00 - 6:45 مساءً للمبتدئين، ومن الساعة 7:00 - 7:45 مساءً للمستوى المتوسط.

مرسانا

تضم منطقة مرسانا مرافق رياضة وترفيه، بما فيها 17 مطعماً ومقهى، وعربات تقديم المأكولات، وتوفِّر الوصول المباشر إلى الشاطئ ومسارات الدراجات والمرسى برصيفه الخشبي، ما يضفي أجواء خلابة على المكان.

الممشى التراثي

يوفِّر ممشى الحديريات التراثي الممتد على طول الواجهة البحرية، فرصة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الهادئة المحيطة بالجزيرة. ويُتيح فرصة التعرُّف إلى الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة التي كانت موطناً لغوّاصي اللؤلؤ.