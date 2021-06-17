نمر يقتل عاملاً في متنزه ترفيهي

يتعرض عمال حدائق الحيوانات والمنتجعات الترفيهية من حين لآخر لهجمات قد تكون قاتلة من حيوزانات مفترسة اثناء القيام بأعمال صيانة أو إطعام تلك المكائنات المفترسة.

ذلك ما حدث عندما قضى عامل في متنزه ترفيهي في جنوب أفريقيا بعد تعرضه لهجوم من نمر سيبيري قفز فوق سياج كهربائي ما تسبب بمقتل الرجل على الفور، على ما أعلنت الشرطة اليوم الخميس.وقع الحادث الأربعاء في متنزه «سي فيو بريداتورز» الخاص البالغة مساحته 120 هكتاراً، على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة «كيبيرها» (بورت إليزابيث سابقاً).

وقالت بريسيلا نايدو، المتحدثة باسم الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً كان يصلح سياجاً كهربائياً في إحدى الحظائر عندما قفز نمر من فوقه ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشارت إلى أن الشرطة «تحقق» في الحادثة.

وأوضح المتنزه الترفيهي أن الموظف المذكور يدعى ديفيد سولومون وكان يعمل في الحديقة منذ 15 عاماً.

ولفت المتنزه، في بيان، إلى أن الرجل «كان يسير على طول ممر بين الحظائر عندما تعرض لهجوم من النمر المسمى جاسبر».

وأضاف «حاول ديفيد تسلق سياج حظيرة أخرى لإنقاذ نفسه وقد سُحب من السياج (...) يبدو أن (النمر) جاسبر كسر عنق ديفيد عندما سحبه من السياج».

وقالت الحديقة إن النمر قفز بعد ذلك إلى حظيرة أخرى، وتقاتل مع نمر آخر وقتله.