ميحد حمد.. ما جديده مع أصايل؟

مراد اليوسف (دبي)

طرح الفنان الإماراتي القدير ميحد حمد أغنية منفردة جديدة تعاون بها مع الشاعرة الإماراتية «أصايل»، ضمن أعماله العاطفية الجديدة، تحمل عنوان «قدر قدر»، ألحان «البحر» وتوزيع الموسيقي محمد صالح، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب». وصدرت في فيديو ممنتج حمل اللون الشعبي الإماراتي. وطرح ميحد حمد الأغنية على تطبيق «الأبلكيشن» الخاص به، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، وقد أطلقه بهدف توثيق الأعمال الشعبية وأرشفة أعماله الفنية منذ انطلاقته وحتى الآن. وكانت لميحد حمد تعاونات مع أشعار معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، بين الوطنية والاجتماعية والعاطفية، حيث قدّم أغنية «جدام جدام»، وقبلها «العيد وخلي» التي طرحها في عيد الفطر، و«أنت فتنه» و«إيدي بيدك»، وكلها من ألحان ميحد حمد نفسه، وإشراف محمد ميحد حمد.