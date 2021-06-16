هزاع الرئيسي.. و«نعيم عمري»

مراد اليوسف (دبي

من أشعار معالي علي بن سالم الكعبي، طرح الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي أغنية منفردة بعنوان «نعيم عمري»، من ألحانه حملت اللون الشعبي الإماراتي، في لحنها وأدائها. ويقول مطلعها:نعيم عمري منيتي يا سنيني بافلاكها وأشجارها وسابح الحوت بريء ظالم قاسي ما تجيني وانته حريص الشان ما فات لك فوت ويؤكد هزاع من خلال طرح الأغنيات الشعبية على اهتمامه المستمر بهذا اللون الذي يحمل بصوته بصمة واضحة في عالم الأغنية الإماراتية، ولا سيما أنه نجح من خلال هذه الأعمال، إلى جانب الأعمال الخليجية المختلفة. وينشط هزاع هذه الفترة في طرح الأغنيات الوطنية والاجتماعية والعاطفية، حيث قِّدم أغنية وطنية بعنوان «نبراس البلد» كلمات ذياب الحميدي وألحان مترف، وقبلها الأغنية العاطفية «جنة الدنيا» من أشعار راشد الخضر وألحانه.