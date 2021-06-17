بسام الترك يكشف أسرار «حلوين»

مراد اليوسف (دبي)

أعرب المخرج اللبناني بسام الترك عن سعادته باختيار مدينة دبي التي صوّر فيها أحدث أغنيات الفنان اللبناني جوزيف عطية مع «دي جي رودج» بعنوان «حلوين»، والتي حقّقت منذ انطلاقتها أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب».

وقال لـ «الاتحاد»: اخترت دبي بسبب ما تحمله هذه المدينة من مواصفات عالمية، فهي علامة فارقة وأيقونة للنجاح والتميّز، وأرى أن الإمارات عموماً هي الوجهة الجديدة لكل العالم وسر نجاح الكثير من الأعمال الفنية، موضحاً أن «حلوين» تحمل طاقة إيجابية كبيرة وقد تأثّر بها عند سماعها للمرة الأولى.

الحماس

أوضح الترك أنه بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، أراد أن تحمل فكرة التصوير أجواء صيفية تشبه موسيقى الأغنية، وتحمل الفرح والابتسامة والحماس. وهذا ما ترجمه من خلال الصورة، وهي جزء من شخصية الفنان جوزيف عطية في حياته الشخصية وعلى المسرح، مما ساعده في إيجاد الروح المرحة للكليب.

وأكّد أن المجهود الكبير الذي قام به الـ«دي جي رودج» في تأليف موسيقى أغنية «حلوين»، منحه الاعتماد على حركة الجسم مع الموسيقى، معتبراً إياه حالة موسيقية خاصة في العالم العربي، إذ إنه لا يشبه أحداً.

الفرح

وشرح الترك أنه وضع في قصة الفيديو كليب لقاء عطية و«رودج» بالصدفة في دبي، ليحولان بنجوميتهما موقع التصوير إلى حالة فرح عارمة، مثنياً على رفيق دربه ونجاحه مدير التصوير سمير كرم، لدوره الأساس في إخراج هذا العمل بالشكل الاستثنائي الذي ظهرت فيه الأغنية، مع باقي فريق العمل

أغنية «حلوين»، كلماتها وألحانها مصرية، للشاعر أحمد المالكي والملحّن محمد يحيى، وقام بعملية المكس محمد عباس.