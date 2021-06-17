فتح تحقيق حول مقتل أشهر قطة في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

فتحت دار الأوبرا المصرية تحقيقاً حول مقتل أشهر قطة في مصر، وذلك بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للقتل باستخدام السم.

بدأت القصة من خلال هاشتاج "قتلوا القطة" الذي فعّلته جمعيات الرفق بالحيوان في مصر. وتناقل رواد الإنترنت قصة قتلها، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عن الواقعة ووصفوها بالفاجعة الأخلاقية.

ذاع صيت تلك القطة خلال مهرجان القاهرة السينمائي، حيث انتشرت لقطاتها وهي تلعب مع ضيوف المهرجان من الفنانين والمدعوين. وزادت شهرتها لدرجة جعلت الكثير من الشباب والمشاهير يذهبون إلى دار الأوبرا خصيصاً لالتقاط صورة معها.

وبحسب بيان جمعيات الرفق بالحيوان، فإن القطة قد ولدت ثلاث قطط صغيرة، وكانت تستقر بها في أحد الأماكن في دار الأوبرا، ويأتي زوار الأوبرا لإطعامها هي وصغارها، إلى أن تعرضت للقتل عبر علبة سمك تونة مسممة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الواقعة ليست مقبولة، وأمر بفتح تحقيق لكشف المتسبب فيها، والاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة بهدف الوصول إلى الحقيقة.