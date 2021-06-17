إيمي سمير غانم تطلب الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم رسالة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة بعد تعافيها من فيروس كورونا المتسجد وتسببه في تأثيرات على صحتها.

وقالت إيمي، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، اللهم اشف أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها يمسها.

وأضافت، اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها.. اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها، متابعة، إن الله معنا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانين والمتابعين مع صور الفنان الراحل سمير غانم، معبرين عن حزنهم لفقد الفنان والظروف التي مرت بها العائلة.

في سياق متصل، تتلقى الفنانة دلال عبد العزيز العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.

ولم تحضر الفنانة دلال عبدالعزيز، جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن في مقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.