مصر.. 100 فيلم في مواجهة كورونا

أحمد عاطف (القاهرة)

انطلق في مصر مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة دورته الـ22، بمشاركة أكثر من 100 فيلم من نحو 40 دولة، بعد بعد تأجيل أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

واختارت إدارة المهرجان، أمس، فيلم (فرح) للمخرجة السويسرية جوليا بونتر للعرض في الافتتاح والذي يتناول قصص ثلاث فتيات مصريات على وشك الزواج ومدى تأثير الأفكار والتقاليد الاجتماعية على اختياراتهن.

تقام عروض المهرجان في قصر ثقافة الإسماعيلية (شمال مصر) ومكتبة مصر العامة ونادي الشجرة ونادي الشاطئ (الدنفاه) وحديقة ميدان النافورة والحديقة المفتوحة بفندق توليب.

ويحتفي المهرجان الذي ينظمه المركز القومي للسينما على مدى أيام الدورة المستمرة حتى 22 يونيو ، بعدد من النجوم المصرين الذين شاركوا في أفلام قصيرة من بينهم صفية العمري وأحمد بدير.